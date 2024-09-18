Вольфф: В Сингапуре поборемся за более высокие результаты

Тото Вольфф признаёт, что на подиум в Баку Джорджу Расселлу удалось подняться по воле случая, но надеется, что в Сингапуре машина Mercedes будет способна показывать высокий темп более стабильно.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы направляемся в Сингапур, где нас ждёт вторая гонка из двух, следующих подряд с недельным интервалом. Как и Баку, Марина-Бей – городская трасса, но там нам предстоит преодолевать трудности иного свойства.

В дни сингапурского уик-энда гонщики и сотрудники команд испытывают невероятно высокие физические нагрузки. Большую роль в этом играют жара и влажность, но то же самое относится и к трассе. В некоторых местах она неровная, кольцо представляет собой сочетание медленных и среднескоростных поворотов, а стены очень близко, что чревато неприятностями.

Уик-энд в Азербайджане оставил неоднозначные впечатления, и выводы, которые мы сделали после Баку, нам пригодятся. В Сингапуре рассчитываем на более высокие результаты.

В какие-то моменты минувшего уик-энда мы показывали неплохой темп, но нам не хватало стабильности. Главные сложности были связаны с тем, что нам не удавалось поддерживать температуру резины на нужном уровне – мы знаем, что в этой области необходимо добиться улучшений.

Но когда машина работает эффективно, её темп позволяет выступать на конкурентоспособном уровне, и это обнадёживает. Хотя нам удалось подняться на подиум, мы понимаем, что это произошло по воле случая, а вообще Джордж Расселл должен был финишировать пятым.

Особый настрой в предстоящий уик-энд нам придаёт тот факт что Сингапур – важная гонка для Petronas, нашего титульного и технического партнёра. Этот Гран При проходит ближе всего к Малайзии, и мы рады, что будем принимать участие в отмечании 50-летнего юбилея компании.

За 15 сезонов совместными усилиями нам удалось добиться невероятных успехов, и наши отношения продолжают укрепляться. Программа юбилейных торжеств на следующей неделе обещает ряд ярких моментов, и мы будем рады рассказать об этом нашим болельщикам».

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