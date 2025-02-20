В Racing Bulls опубликовали первые фото новой машины

На церемонии F1 75 Live, прошедшей во вторник в Лондоне, команды Формулы 1 показали раскраски машин для сезона 2025 года на демонстрационных шасси. Все новые машины мы увидим на тестах на следующей неделе, но фотографии тех новинок, которые уже прошли обкатку во время съёмочного дня, доступны широкой публике.

Вчера в Имоле Racing Bulls провела съёмочный день, в котором участвовали Юки Цунода и Айзек Хаджар. Сегодня пресс-служба итальянской команды опубликовала первые фотографии VCARB 02.

Новая машина Racing Bulls построена на архитектуре RB20, за рулём которой Макс Ферстаппен выиграл четвёртый чемпионский титул в 2024 году. Руководитель команды Лоран Мекис на церемонии в Лондоне рассказал об этом подробнее: «При создании машины мы старались использовать как можно больше сторонних компонентов, разрешённых регламентом.

Я не могу сказать, что мы использовали все 100%, но среди главных заимствованных компонентов были коробка передач и подвеска.

В прошлом году у нас были как успешные выступления, так и сложные гонки. Команда пыталась понять, почему в прошлом году машине не хватало стабильности, и я надеюсь, что мы решили эту проблему в новой машине».

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