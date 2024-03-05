Промоутер Фьюри пытается запугать Усика: «Вы просто не поверите»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен гарантирует, что его клиент Тайсон Фьюри будет на 100% готов к бою с Александром Усиком 18 мая, несмотря на травму, которая помешала провести поединок в феврале.

«Тайсон готов побеждать в мае. Он так готовится к этому поединку – вы просто не поверите. Я знаю, что ему хочется получить эти четыре пояса. Это доказательство – ты номер первый тут».

«И я верю, что он первый номер, что и будет доказано 18 мая», — сказал Уоррен.

Ранее в команде Фьюри признавали плохую подготовку к бою с Франсисом Нганну, однако эти ошибки Тайсон повторять не собирается.

sport.ua