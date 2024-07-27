Джойс и Чисора – идеальный бой. Их стили созданы для драки

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Дерек Чисора

27 июля в Великобритании состоится возрастное противостояние британских звезд бокса, все равно вызывающее интерес. Дерек Чисора (34-13, 23 КО) встретится с Джо Джойсом (16-2, 15 КО). На кону никаких титулов, но Джойс все еще надеется и верит, что вернется на топовый уровень и будет биться за пояса.

Насколько это реально – разбираемся сегодня.

Джойс и Чисора созданы для боя друг против друга. Но он стал возможным после поражения Джо

Дерек Чисора говорил о поединке против Джо Джойса довольно долго. Еще тогда, когда его соотечественник шел без поражений в профи и был одним из претендентов на титул. Уже тогда Чисора уверял, что должен встретиться с Джойсом и победить его.

Но Джойсу было не до этого. Он планировал большие противостояния и даже собирался претендовать на Тайсона Фьюри или Александра Усика. Желательно все-таки на первого.

Помните дуэль взглядов Тайсона Фьюри и Александра Усика, когда они общались через канаты? Тогда, когда Фьюри в очередной раз победил Дерека Чисору. Там же рядом находился Джо Джойс. Они даже сидели рядом с Усиком.

Джойс действительно рассчитывал на титульный бой. Особенно он надеялся на то, что состоится встреча против Тайсона Фьюри. Да и фанаты рассчитывали на это тоже. Джойс обладал отличным рекордом, победой над Дюбуа и ярким стилем. Особенно это желание закрепилось, когда британец побил Джозефа Паркера и уложил его спать левым боковым.

На тот момент многим казалось, что вот он – боксер, который должен создать проблемы чемпионам. Все благодаря физической мощи, готовности прессинговать хоть весь поединок и умению навязывать свой бокс.

Однако чемпионский поединок не сложился. Фьюри и Усик все же договорились. И, хотя противостояние переносилось не раз, Джойс уже имел соперника. Чжан Чжилей, проигравший Филипу Хрговичу, собирался как-нибудь справиться с Джойсом, которого легко поставить в топ-4 дивизиона – сразу за Усиком, Фьюри и Джошуа. И да, выше Уайлдера.

Но у Джойса не сложилось с китайцем. Оказалось, что просто идти вперед – губительная тактика, когда боксер обладает ударом, который может остановить тебя. Голова Джо нашла свою тотальную проверку и не прошла ее.

В первом противостоянии британец продержался до шестого раунда, но был жестоко избит. Мало того, что китаец проверил голову оппонента настоящими попаданиями, он еще полностью перебоксировал его.

Но этого оказалось мало. Джойс заявил о желании провести реванш, который также был сделан довольно скоро. Решение не просто спорное, а буквально плохое – китаец выглядел слишком сильным в первом противостоянии и доказал это в реванше. В этот раз Чжилею хватило всего трех раундов, чтобы финишировать оппонента.

В таком возрасте, как у Джойса, такие поражения даются еще тяжелее. Одно дело возвращаться, когда тебе 22 года. Другое – когда 38 и времени осталось еще меньше. Если бы Джо ушел на пенсию – все бы поняли. Если бы остался боксировать в Британии против середняков – тоже. Он выбрал нечто среднее.

Первым поединком по возвращении стал середняк Кэш Али. Бой сложился странно. Джойс зачем-то набрал еще больше веса. Тяжело передвигался, преследуя соперника. А тот не хотел влезать в размены. Отбивался, закрывался по углам и иногда контратаковал.

Последнее получалось достаточно хорошо. Моментами Джо пропускал тяжелые оверхенды в голову, но продолжал давить. И все же дожал – одержал досрочную победу в финальном десятом раунде.

В то же время, Чисора провел всего один поединок. Дерек давно не думает о титульных шансах, которые ему, безусловно, были бы интересны. И которые иногда появляются, как вот бой против Тайсона Фьюри за пояс WBC, который фактически для Дерека создал сам чемпион.

В 2023 году Чисора бился один раз – против Джеральда Вашингтона. Сложный поединок для британца против очень хорошего американца. Вашингтон – тоже возрастной боксер, имеющий опыт спаррингов с Усиком. Он разбил Дереку лицо и создал кучу проблем. Но проиграл решением судей.

После того Чисора в ринг не выходил. Он поднимается туда сейчас только на те бои, которые интересны. И встреча с Джойсом – именно такая. Дерек дождался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Дерек Чисора

Кто фаворит?

У букмекеров Джо Джойс имеет огромный отрыв. На его победу можно поставить за 1.21. На Дерека Чисору – за 4.65.

Является ли сейчас разница в уровнях боксеров настолько большой – главный вопрос. Ведь Джойс против Али выглядел если не посредственно, то точно ниже своего привычного уровня.

Однако следует понимать, что и Дерек – это уже не тот боксер, который создавал проблемы Усику. Его пик миновал, а сам Чисора выезжает больше на том, что о нем помнят, а сам он в ринге просто любит драться и навязывать силовое противостояние.

Кто фаворит встречи в этом случае? Скорее, все-таки Джойс. Джо свежее физически. Хотя стоит учитывать, какое следствие имели эти два нокаута от Чжилея. Он младше на два года. А еще просто побольше. Давненько Джо не встречался со столь невысокими соперниками.

Но сбрасывать Чисору со счетов именно в этом поединке было бы странно. Ведь Джойс со своей подвижностью может стать клиентом Дерека. Джо средне защищается туловищем и является не лучшим боксером на ногах. Его защита – это нападение, и там он может вымотать Чисору. Но может и нарваться.

Если Джойс пропускал удары и от посредственного Кэша Али, то от Дерека прилетит точно. Главный вопрос – держит ли голова Джо так, как раньше. До тех самых сверхтяжелых попаданий от Чжана Чжилея?

sport.ua