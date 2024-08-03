Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе и Александр Усик

Боксер хевивейта Мартин Баколе, который является бывшим спарринг-партнером Александра Усика и Тайсона Фьюри, рассказал, кто его больше поразил в спаррингах.

«Единственный человек, который меня поразил в спаррингах – это Тайсон Фьюри. Он большой боксер, который много двигается. Усик лишь немного меня поразил. Я спарринговал с ним на маленьком ринге и я всегда создавал ему проблемы. Посмотрите на его лицо, когда он спарринговал со мной, Александр был всегда сфокусирован, я постоянно оказывал на него давление и создавал ему проблемы», – сказал Баколе.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua