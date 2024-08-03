Харлан принесла Украине первое золото в Париже

Это было достойное соперничество

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В финале командных соревнований ОИ по фехтованию сборной Украины противостояла Южная Корея. В составе нашей команды выступали Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова и Алина Комащук.

Уступая по ходу противостояния 16:22, "желто-синие" не сдавались и вернулись в борьбу, сравнив счет (23:23). В шестой игре азиатские спортсменки снова начали устанавливать небольшой отрыв, но Харлан и компания выдерживали темп.

В седьмой игре снова удалось восстановить паритет (31:31), в восьмой ситуация повторилась (35:35). Девятую дуэль начинали с показателем -3. За дело взялась Ольга, которая уверенно переиграла Джон Хайон (8:2). Финальный результат – 45:42 в пользу Украины.

Напомним, что в ¼ финала украинки победили Италию (45:37), а на стадии ½ – Японию (45:32).

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