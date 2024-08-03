Айо Комацу: В прошлом году Haas не была единой командой

В начале года Айо Комацу возглавил команду Haas, сменив на этом посту Гюнтера Штайнера. Спортивные результаты пошли вверх, и Комацу это объясняет тем, что только в этом сезоне все стали работать слаженно.

Айо Комацу: «Дело не только в заработанных очках и спортивных результатах, дело ещё и в отношении к делу сотрудников. Я всегда сосредоточен только на тех вещах, на которые могу повлиять. За счёт чего мы можем стать лучше? Мы можем работать более слаженно? Как мы можем действовать эффективнее во время гонок?

Здорово, что мы заработали 27 очков – это больше, чем в прошлом году. Но гораздо больше меня воодушевляет то, что мы стали работать как единая команда. Честно говоря, мы только сейчас начали так работать. До конца прошлого года такого не было.

Для меня это главное позитивное изменение. Нет сомнений, что это является хорошим знаком того, что мы движемся в правильном направлении».

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