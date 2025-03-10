В Pirelli рассчитывают на снижение риска гранулирования

Шинники Pirelli приготовили для Гран При Австралии резину тех же составов, что и в прошлом году, т.е. это С3 (Hard), C4 (Medium) и C5 (Soft). Но по сравнению с 2024-м характеристики шин стали несколько иными, это связано с рядом изменений, затронувших как конструкцию шины, так и составы.

Это сделано для того, чтобы резина лучше справлялась с постоянно растущими нагрузками, которые генерирует аэродинамический обвес машины. Что касается составов, то C3 – наиболее универсальный из них в плане баланса и деградации.

В Pirelli сообщают, что он почти такой же, каким был в двух предыдущих сезонах, тогда как C4 претерпел существенные изменения, чтобы снизить вероятность гранулирования поверхности беговой дорожки шины и минимизировать деградацию. Аналогичной доработке был подвергнут и состав C5, благодаря чему теперь он подходит и для использования на дистанции гонки, а не только в квалификации.

Если говорить о возможной тактике, то в прошлом году большинство участников гонки в Мельбурне преодолели дистанцию с двумя пит-стопами, при этом основную её часть, т.е. до 80% кругов, они проехали на самых жёстких шинах при средней длине отрезка в 22 круга.

Только три гонщика предпочли тогда стартовать на Soft, которая выдерживала максимум 7 кругов, а ещё двое начали гонку на Hard, т.е. остальные 15 стартовали на Medium.

По ходу уик-энда год назад наблюдалось гранулирование резины, хотя на эффективности её работы и на скоростях это не отразилось. В 2025 году в Альберт-парке шинники и команды выяснят, удалось ли Pirelli уменьшить это неприятное явление за счёт изменений, внесённых в резину составов С4 и С5.

Из пресс-релиза итальянской компании также явствует, что в этом году её подразделение Pirelli Design начало сотрудничество с Денисом Дековичем, всемирно известным дизайнером спортивной одежды. Он разработал 14 разных вариантов особого оформления бейсболок, в которых выходят на подиум победитель и призёры гонок. В том числе такие головные уборы заготовлены и для церемонии награждения по итогам Гран При Австралии.

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