Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс назвал пятерку лучших бойцов в истории бокса. На первую строчку своего рейтинга Рой поставил культового Мохаммеда Али.

«Очень сложно составить пятерку величайших боксеров в истории. Первым будет Мохаммед Али. Затем, конечно, я и Майк Тайсон. А потом, наверное, можно поставить Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда» – сказал Джонс.

Ранее легенда Рой Джонс высказался о возможном бое между британскими звездами бокса Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Джонс считает, что только ради этого Тайсон вернется в бокс.

sport.ua