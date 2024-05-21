Getty Images/Global Images Ukraine. Джона Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Инсайдер Майкл Бенсон поделился фотографиями эмоций отца Тайсона Джона Фьюри после объявления победы Александра Усика в бою.

Напомним, что 13 мая представители Тайсона устроили схватку с представителями украинского боксера. Отец Тайсона, Джон Фьюри, ударил головой в лицо представителя команды Усика Станислава Степчука.

ФОТО. Лицо и эмоции отца Фьюри после поражения Тайсона в бою с Усиком

sport.ua