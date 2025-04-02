Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный кубинский боксер Феликс Савон, трехкратный золотой призер Олимпийских игр, высказался об объединенном чемпионе супертяжелого веса Александре Усике.

«Иногда я смотрю бокс здесь, на Кубе, но не очень хорошо помню фамилии. Усик? Кто он такой, я его не знаю. Возможно, если бы я его увидел, то узнал бы», – сказал Савон.

Напомним, что семирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua