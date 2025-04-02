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Футбол

Канониры победили в дерби. Арсенал – Фулхэм 2:1. Обзор матча

Канониры победили в дерби. Арсенал – Фулхэм 2:1. Обзор матча

    • До перерыва игра проходила под диктовую хозяев, заслуженно вышедших вперед. Во втором тайме "дачники" начали действовать острее и создавать моменты, но единственную возможность реализовали уже в компенсированное время при счете 0:2.

    Подопечные Артеты занимают второе место (61 балл) и 5 ​​апреля поедут к "Эвертону". "Белые" занимают восьмую позицию (45 очков) и в воскресенье будут принимать "Ливерпуль".

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    • Смотрите обзор матча 30 тура АПЛ

    Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 256 зрителей

    Арсенал – Фулхэм 2:1

    Голы: Мерино, 37, Сака, 73 – Муниз, 90+4

    www.ua-football.com

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