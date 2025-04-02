НХЛ. Вегас вышел в плей-офф, 8 шайб Коламбуса, 10 кряду победа Сент-Луиса

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Четвертой командой, которая вышла в плей-офф НХЛ, стал Вегас. При этом Золотые Рыцари проиграли Эдмонтону, но результаты других матчей дня регулярного сезона гарантировали команде седьмой плей-офф за восемь сезонов.

Ранее в плей-офф вышли Вашингтон, Виннипег и Даллас.

Среди других результатов отметим победы Монреаля и Коламбуса, которые ведут борьбу за второе wild-card место Востока. Канадиенс выиграли у Флориды, а Блу Джекетс забросили восемь шайб Нэшвиллу.

Второе wild-card место занимает Монреаль с 79 очками, а Коламбус отстает на два очка.

На Западе невероятный ход набрал Сент-Луис, который одолел Детройт и выиграл десятый матч кряду. Команда поднялась на первое wild-card место конференции.

Регулярный сезон НХЛ

Бостон – Вашингтон 3:4

Монреаль – Флорида 3:2 в овертайме

Оттава – Баффало 2:5

Коламбус – Нэшвилл 8:4

Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй 1:4

Сент-Луис – Детройт 2:1 в овертайме

Юта – Калгари 3:1

Вегас – Эдмонтон 2:3

Анахайм – Сан-Хосе 4:3 по буллитам

Лос-Анджелес – Виннипег 4:1

sport.ua