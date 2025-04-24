Режим ожидания. МОК думает над допуском хоккейной сборной россии на ОИ

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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардифф опроверг слухи о том, что организация решила допустить сборную россии по хоккею на Олимпиаду-2026.

Решение принимает Международный олимпийский комитет.

«Новостей по поводу допуска россии на хоккейный турнир Олимпиады пока нет. Мы в режиме ожидания, это решение принимает МОК, а не мы», – сказал Тардифф.

Ранее сообщалось, что главным опасением МОК является реакция других стран на возможный допуск россии. Есть риск, что сборные начнут отказываться играть с россией, что нарушит целостность турнира.

Капитан сборной Латвии: «Ждем, допустят ли россию на ОИ-2026. Надеюсь, нет»

sport.ua