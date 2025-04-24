В Мадриде всё готово к презентации проекта трассы

В пятницу в столице Испании пройдёт презентация проекта будущей трассы Формулы 1, которая должна принять первую гонку в сентябре 2026 года. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил, что завтра муниципалитет выдаст официальное разрешение на строительство городского кольца, которое в основном будет проложено по территории, прилегающей к спортивно-концертному комплексу IFEMA.

«Завтра мы собираемся выдать лицензию на сооружение трассы Формулы 1, – цитирует его газета Marca. – Таким образом, мы продолжаем двигаться вперёд и делаем все необходимые шаги, чтобы пригласить Формулу 1 в Мадрид.

Будущая гонка станет отличительной чертой нашего города. Нас всех это должно по-настоящему радовать – разве что за исключением тех людей, кто вечно недоволен, когда в Мадриде происходит что-то хорошее. А гастроли Формулы 1 – это хорошо!»

По словам Альмейды, как только лицензия будет выдана, строительство начнётся практически сразу, «потому что в Мадриде есть люди, которые верят в будущее и живут с надеждой».

Надо полагать, именно такие люди в основном соберутся завтра в комплексе IFEMA, где в полдень начнётся официальная презентация трассы, получившей название Madring. А когда мэр столицы Испании говорит о «вечно недовольных», он имеет в виду группу депутатов муниципалитета, от имени которой в городской суд будет направлен протест против строительства будущей трассы.

Эти депутаты требуют, чтобы строительство трассы было заморожено, поскольку считают, что подобные проекты – просто растрата городской казны. Противники Madring также обвиняют мэрию в том, что при разработке проекта трассы не учитывались неизбежные экологические последствия, мнения местных жителей, и вообще они противоречат действующим правилам городской застройки.

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