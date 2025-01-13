Дакар: Хенк Латеган выиграл 8-й этап, упрочив лидерство

Хенк Латеган, южноафриканский гонщик Toyota Gazoo Racing, показал лучшее время на финише 8-го этапа ралли-рейда в Эр-Рияде. Кстати, в 2022 году свою первую победу на этапах «Дакара» он одержал тоже в столице Саудовской Аравии.

Это его второе подобное достижение в 2025 году после пролога, но надо отметить, что именно Латеган продолжает лидировать и в общей классификации: сегодня он увеличил отрыв от Язеда Аль-Раджи, более чем на минуту.

Саудовский гонщик тоже выступает на полноприводном прототипе Toyota Hilux, но подготовленном бельгийской компанией Overdrive Racing, тогда как Латеган представляет заводскую команду японского концерна.

2-е место на этапе занял Гай Боттерилл, соотечественник и напарник Латегана, дебютировавший в «Дакаре» только в прошлом году. Вместе со штурманом Деннисом Мёрфи сегодня он лидировал на протяжении 442 км маршрута и проиграл около двух минут только на его заключительной части.

Просто Латеган ехал по-настоящему быстро, ведь ему удалось победить несмотря на двухминутный штраф за превышение скорости.

Также стоит отметить 3-й результат опытного француза Матьё Серрадори, выступающего на полноприводном спортпрототипе Century CR7 за заводскую команду Century Racing этого южноафриканского производителя.

Такие машины создаются в Йоханнесбурге и оснащаются специально подготовленными двигателями Audi DECA 2.8L Twin Turbo мощностью 430 л.с. Сегодняшний подиум – лучшее достижение гонщиков Century Racing Team на ралли-рейде этого года.

Нассер Аль-Аттийя, вчера немного сокративший отставание в абсолюте от Латегана, сегодня опять несколько отстал от лидера: пятикратный победитель «Дакара», показавший сегодня 11-результат, вновь проигрывает больше 34 минут.

«Это был очень тяжёлый день, – признал гонщик из Катара, в этом году выступающий за французскую команду The Dacia Sandriders. – Когда Язед Аль-Раджи нас обогнал, мы просто следовали за ним, а когда начались дюны, снова его опередили, но пришлось непросто. Я рад, что этот день уже позади, но впереди ещё четыре дня, так что посмотрим. Но трудности с навигацией очень серьёзные».

В двухколёсной категории победил аргентинец Лучиано Бенавидес, гонщик заводской команды KTM. Вторым финишировал Адриен ван Беверен на Honda, но надо подчеркнуть, что обоим вернули время, потерянное на маршруте, когда они помогали подняться попавшему в серьёзную аварию Пабло Квинтанилье.

Гонщик из Чили, напарник ван Беверена по заводской команде Honda, при падении получил травму плеча, из-за чего выбыл из борьбы, хотя до сегодняшнего дня занимал 7-е место среди мотоциклистов.

В общей классификации продолжает лидировать австралиец Даниэль Сандерс, который пока может себе позволить ехать более-менее размеренно и беречь свой KTM 450 Rally, хотя его преимущество перед ближайшим преследователем сократилось до 11 минут.

Но можно предположить, что завтра Сандерс постарается его увеличить, поскольку стартует позади первой шестёрки, а это вполне благоприятная позиция, когда он будет видеть следы, проложенные другими мотогонщиками.

«Здорово, что завтра я стартую шестым или седьмым, – подтвердил Даниэль. – Полагаю, это будет последний день, когда возможны трудности с навигацией, так что посмотрим, где мы финишируем».

В классе Challenger (T3) свою первую победу на этапе одержал испанец Пау Наварро, выступающий на лёгком внедорожнике Taurus T3 Max. В общей классификации он находится на 4-й строчке – кстати, не исключено, что у его аргентинского штурмана самое длинное имя среди всех участников «Дакара»: Лисандро Эзеквиль Систерна Херрера.

В категории SSV (T4) второй день подряд лучшим был аргентинец Херемиас Фериоли – он вновь первым привёл на финиш свой мотовездеход Can-Am Maverick R. Но поскольку вторым менее чем в трёх минутах позади него финишировал Брок Хегер, гонщик команды Себастьена Лёба, то лидирующему положению американца в общей классификации ничто не угрожает.

Наконец среди гонщиков, выступающих на специально подготовленных грузовиках, вновь первенствовал Мартин Масик – доминирование его чешского экипажа на дистанции Дакара-2025 продолжается. Масик выиграл прошлогодний супермарафон в этом классе и сегодня в очередной раз подтвердил своё мастерство, одержав четвёртую победу на этапах этого ралли-рейда.

Достаточно сказать, что преимущество Масика после первых восьми этапов перед Митчелом ван ден Бринком составляет уже 2 часа 44 минуты, причём голландца вовсю догоняет Алес Лопраис. Но если в оставшиеся четыре дня обойдётся без каких-то нештатных событий, то Мартин Масик и его команда MM Technology отпразднует победу второй год подряд.

Во вторник участников ралли-рейда ждёт довольно короткий 9-й этап с протяжённостью спецучастков «всего» 357 км, причём организаторы характеризуют его как один из самых скоростных, на которых любители быстрой езды по бездорожью могут по-настоящему померяться силами. Впрочем, это качество отличает всех участников «Дакаре», а разница между ними лишь в опыте, мастерстве, количестве лошадиных сил двигателей и, конечно, в особенностях классов, в которых они выступают.

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