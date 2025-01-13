Australian Open. Алькарас одержал первую победу в сезоне, Пол и Казо выиграли матчи в пяти сетах

В мужской сетке турнира в Австралии завершился второй игровой день



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия, 7) – Нишеш Басаваредди (США, WC) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Жайме Фария (Португалия, Q) – Павел Котов (-) 6:1, 6:1, 7:5

Бенжамен Бонзи (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:1, 6:2, 7:6(7)

Франческо Пассаро (Италия, LL) – Григор Димитров (Болгария, 10) 7:5, 2:1 (отказ)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 15) – Мариано Навоне (Аргентина) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Танаси Коккинакис (Австралия) – Роман Сафиуллин (-) 3:6, 6:3, 6:3, 7:6(5)

Себастьян Корда (США, 22) – Лукаш Клейн (Словакия, Q) 6:3, 0:6, 6:3, 7:6(6)

Ёсихито Нисиока (Япония) – Азиз Дугаз (Тунис, Q) 3:6, 6:4, 7:6(3), 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:1, 7:5, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Шан Цзюньчэн (Китай) 7:6(1), 5:2 (отказ)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:0, 4:6, 6:1

Томми Пол (США, 12) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:2, 3:6, 6:1, 6:7(5), 7:5

Артур Казо (Франция) – Себастиан Баэс (Аргентина, 28) 6:3, 5:7, 3:6, 6:0, 6:3

Джеймс Фёрнли (Веикобритания) – Ник Кириос (Австралия, PR) 7:6(3), 6:3, 7:6(2)

Жайме Фария успешно сыграл свой дебютный матч в основной сетке турнира Grand Slam. Дальше португальский теннисист встретится с десятикратным чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем.

Франческо Пассаро впервые играет в основной сетке турнира Grand Slam. Отметим, что итальянец попал список учасником после отказа от выступления своего соотечественника Фабио Фоньини.

Артур Казо выиграл третий из трёх сыгранных пятисетовых матчей. Предыдущие два были в прошлом году: в первом круге Australian Open и на старте основной сетки на Уимблдоне.

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Фото: Getty Images.

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