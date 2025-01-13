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Футбол

Два европейских клуба заинтересованы в подписании форварда ПСЖ

Рандаль Коло Муани покинет Лигу 1

Два европейских клуба заинтересованы в подписании форварда ПСЖ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня, 13 января, "Ювентус" и "Тоттенхэм" снова обратились к "ПСЖ" с предложениями по трансферу французского форварда Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    Парижане готовы отпустить своего игрока. Сам футболист также не против смены клуба и уже дал согласие на переход.

    Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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    www.ua-football.com

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