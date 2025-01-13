«Это станет вашей ошибкой». Почему бой Усика и Дюбуа может не состояться?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик в следующем поединке должен встретиться с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа. Украинский боксер ранее подтвердил этот бой.

Однако поединок двух чемпионов может не состояться, если 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) новозеландский боксер Джозеф Паркер одолеет британского боксера.

«С нетерпением жду 22 февраля, чтобы показать отличное выступление на ринге. Мы относимся к этому бою, как и к любому другому, то есть очень серьезно. Даниель Дюбуа – чемпион мира. Нужно усердно тренироваться и выкладываться на полную.

Нет никакого давления. Они всегда будут говорить о боях, которые могут быть в будущем. Если вы забегаете наперед, это станет вашей ошибкой», – поделился мнением Дюбуа.

sport.ua