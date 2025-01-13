Борнмут активно ищет нового нападающего

Андони Ираола ответил на вопросы журналистов перед матчем против Челси
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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола подтвердил, что клуб активно работает над поиском нового нападающего.
"Я понятия не имею, что произойдет, я знаю, что клуб работает над этим, но я не знаю, что произойдет на рынке.
Мы пытаемся подписать нападающего – это понятно, все в клубе пытаются это сделать. Я понимаю, что команды не хотят терять форвардов посреди сезона – нам нужен нападающий с уровнем, чтобы начать и играть в матчах Премьер-лиги, это будет нелегко, но все в клубе работают над этим", – сказал специалист.
Добавим, что матч "Челси" – "Борнмут" состоится 14 января в 21:30 по киевскому времени.
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