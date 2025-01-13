Australian Open. Осака в трёх сетах обыграла Гарсию, Аява совершила двойной камбэк в матче первого круга

Итоги второго игрового дня в женской сетке Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Гарриэт Дарт (Великобритания, LL) – Яна Фетт (Хорватия, Q) 7:5, 2:6, 7:6(7) – отыграла 2 матчбола

Анастасия Павлюченкова (-, 27) – Юань Юэ (Китай) 6:4, 4:6, 6:3

Анастасия Потапова (-) – Тамара Зиданшек (Словения, Q) 6:2, 7:5

Каролина Мухова (Чехия, 20) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:1

Наоми Осака (Япония) – Каролин Гарсия (Франция) 6:3, 3:6, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, SR) – Елена Остапенко (Латвия, 16) 6:3, 7:6(6)

Юле Нимайер (Германия) – Майя Хвалиньска (Польша, Q) 6:0, 6:1

Марта Костюк (Украина, 17) – Нао Хибино (Япония, Q) 3:6, 6:3, 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) 4:6, 7:6(8), 6:4 – отыграла 2 матчбола

Джессика Пегула (США, 7) – Майя Джоинт (Австралия, WC) 6:3, 6:0

Наоми Осака выиграла третий из пяти сыгранных матчей против Каролин Гарсии. В прошлом сезоне теннисистки встречались три раза, в том числе в первом круге Australian Open, где сильнее была француженка. Четыре года назад Осака и Гарсия также играли друг против друга во втором круге, и тогда японка стала чемпионкой турнира. Дальше Осака встретится с Каролиной Муховой и попробует взять реванш за поражение во втором круге US Open.

Белинда Бенчич вышла вперёд в счёте личных противостояний с Еленой Остапенко (2-1). Это первый матч для швейцарки на турнире Grand Slam с сентября 2023 года, когда дошла до четвёртого круга US Open. Напомним, что в апреле прошлого года Бенчич родила дочь.

Дестани Аява (Австралия, Q) – Грет Миннен (Бельгия) 5:7, 7:5, 7:6(5) – отыграла 2 матчбола

Даниэль Коллинс (США, 10) – Дарья Снигур (Украина, Q) 7:6(4), 6:3

Кэролайн Доулхайд (США) – Сара Бейлек (Чехия, Q) 7:6(5), 6:2

Жаклин Кристиан (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия, LL) 6:2, 4:6, 7:6(7)

Дестани Аява одержала свою дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam. Во втором сете австралийка совершила камбэк, уступая со счётом 2:5, а в третьем она проигрывала 3:5 и отыграла два матчбола. Во втором круге Аява встретится с Даниэль Коллинс. Теннисистка ранее семь раз играла против соперниц из топ-20 и смогла одержать одну победу.

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Фото: Getty Images.

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