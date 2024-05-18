Рим. Де Минор и Оже-Альяссим встретятся в третьем круге, Циципас и Руне стартовали с побед

Итоги четвёртого игрового дня на турнире ATP Masters 1000 в Италии
Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:7(1), 6:4, 6:4
Кємерон Норри (Великобритания, 27) — Жауме Мунар (Испания) 6:3, 1:6, 6:3
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — Ботик ван де Зансхулп (Нидерланды, Q) 6:1, 7:6(6)
Алекс де Минор (Австралия, 9) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 6:2
Стефано Наполитано (Италия, WC) — Шан Цзюньчэн (Китай, LL) 6:7(3), 6:1, 6:0
Александр Мюллер (Франция, Q) — Артур Фис (Франция, 31) 7:5, 6:3
Андрей Рублёв (-, 4) — Маркос Гирон (США) 5:7, 6:4, 7:5
Себастиан Баэс (Аргентина, 17) — Душан Лайович (Сербия) 7:6(3), 7:6(6)
Хольгер Руне (Дания, 10) — Лука Нарди (Италия) 6:4, 6:4
Томми Пол (США, 14) — Аслан Карацев (-) 6:4, 6:2
Доминик Кёпфер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США, 22) 6:4, 6:2
Даниил Медведев (-, 2) — Джек Дрэйпер (Великобритания) 7:5, 6:4
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