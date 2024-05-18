Фернандо Алонсо: Трафик станет проблемой в квалификации

Пятничные тренировки в Имоле гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл посвятили оценке обновлений, подготовленных к первому европейскому этапу сезона. Команде предстоит оценить собранную информацию, но гонщики уже настроены позитивно.

Фернандо Алонсо (10-й): «Приятно вернуться к традиционному пятничному графику после нескольких этапов со спринтами. Мы смогли проехать много кругов и оценить новинки, подготовленные к этому этапу.

Команда собрала большой объём информации. Мы её проанализируем и поймём, какое влияние новинки оказывают на машину.

Если говорить о субботе, то мы знаем, что трафик станет проблемой в квалификации. Поэтому предстоит выбрать правильный момент для выезда на трассу и использовать преимущество, чтобы иметь хорошие шансы в воскресной гонке».

Лэнс Стролл (13-й): «Мне всегда нравится возвращаться в Имолу, ведь это интересная трасса с богатой историей. День получился продуктивным – мы установили новинки на машину и многое протестировали, оценивая обновления. Команда собрала большой объём информации, которую изучим вечером.

Я с нетерпением жду квалификация. Отрывы минимальные, но благодаря высокой скорости мы сможем обеспечить себе хорошие стартовые позиции в гонке».

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