Защитник Киев-Баскета Буренко — MVP игровой недели в Суперлиге Favbet

В символическую пятерку также вошли Лейтерренс Рид, Михаил Бублик, Андрей Агафонов, Максим Сандул

Защитник Киев-Баскета Павел Буренко признан MVP игровой недели в Суперлиге Favbet, которая прошла с 9 по 12 января в Ивано-Франковске и Днепре.

Буренко помог киевлянам выиграть обе встречи в регулярном чемпионате в ивано-франковском бабле. В игре против Старого Луцка Павел записал в актив 16 очков, 7 подборов и 6 передач (РЭ 18), а в матче против БК Ровно стал лучшим игроком с 28 очками, 6 передачами и 5 подборами (РЭ 33). В игре против ровенчан Буренко установил новый рекорд сезона Суперлиги по количеству точных дальних, забив 8 трехочковых.

Символическая пятерка игровой недели

Павел Буренко (Киев-Баскет, 2 матча) — 22.0 очка, 6.0 подбора, 6.0 передачи (РЭ 21.0);

Лейтерренс Рид (Прикарпатье-Говерла, 2 матча) — 18.0 очка, 4.5 подбора, 2.5 передачи (РЭ 14.0);

Михаил Бублик (Кривбасс, 1 матч) — 32 очка, 5 передач, 2 перехвата (РЭ 25);

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 2 матча) — 15.0 очка, 9.5 подбора, 2.5 передачи (РЭ 15.5);

Максим Сандул (Киев-Баскет, 2 матча) — 7.0 очка, 15.0 подбора, 4.0 передачи (РЭ 20.0).

Киев-Баскет занимает второе место в Суперлиге, одержав 14 побед в 17-ти матчах. Лидирует Днепр, который еще не проигрывал в нынешнем регулярном чемпионате.

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