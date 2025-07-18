Старый Луцк подписал защитника Петренко

В прошлом сезоне он выступал в составе Запорожья

Старый Луцк усилился 22-летним защитником Александром Петренко.

Игрок известен по выступлениям за Химик и Прометей, а в минувшем сезоне он представлял Запорожье, где в среднем за матч набирал 5,0 очков и 1,7 ассиста.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. В плей-офф команда в четвертьфинале в двух матчах проиграла Киев-Баскету.

В июне клуб официально объявил о переходе на должность главного тренера (с играющего) Антона Мусиенко. В этом месяц лучане продлили соглашения с форвардами Максимом Михайловым и Александром Дюпиным.

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