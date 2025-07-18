Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

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19 июля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, состоится второе противостояние между украинским чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO 38-летним Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британским чемпионом IBF 27-летним Даниэлем Дюбуа (22-2, 21). Впервые они встречались в августе 2023 года, и тогда нокаутом в 9 раунде победил Усик. В этот раз украинец пошел на реванш, потому что это возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Вызов для Александра серьезный. Это уже не тот Даниэль Дюбуа, который был два года тому назад. Он стал более опытным, сильным и уверенным.

Не будем забывать и о банальных цифрах – Дюбуа младше соперника на одиннадцать лет. Пусть Усик и не демонстрирует, что постарел, это все равно существенная разница.

Так что можно предположить и следующее. А что будет, если Даниэль Дюбуа победит Александра Усика в реванше?

Повторная встреча с Энтони Джошуа, но за все пояса в хевивейте

Реванш Джошуа и Дюбуа обсуждался с момента поражения первого. Энтони проиграл слишком просто. Пропускал большинство ударов, многократно падал, не понимал, как ему действовать. А после этого до сих пор не вернулся в ринг.

Мало того, что Джошуа был нокаутирован, он еще и травмировал локоть, поэтому пришлось проводить операцию и возобновляться. И все это время реванш стоит на повестке дня, как одна из тем возвращения Энтони.

Промоутер бывшего чемпиона мира Эдди Хирн не очень обрадовался такой идее боксера. Он считает, что Джошуа должен вернуться более простым противостоянием, а потом решать, что делать дальше. Возможно, в этом есть логика. Может, так оно и будет. Хотя тот же Хирн и говорит, что в 2025 году Энтони в ринг выйдет максимум один раз, и он обсуждает противостояние против Джейка Пола.

Однако представим, что Дюбуа все-таки победил. Может ли Джошуа выйти против него в этом году? Это абсолютно реально, если Энтони готов физически. Морально может подготовиться в процессе.

Даниэль даже может затянуть возвращение для этого – больше не боксировать в этом году, дождаться поединка-возвращения Джошуа и уже после этого планировать реванш. Потому что для него это тоже выгодно. В прошлый раз они легко заполнили «Уэмбли», и во второй раз сделают это так же просто.

Помешать здесь может здоровье или готовность Энтони. А также организации, которые потребуют от Даниэля встретиться с другим бойцом, который ждет слишком долго.

Все же дать поединок Джозефу Паркеру

Зимой 2025 года Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер встретились впервые. После тренировочного лагеря оба появились в Саудовской Аравии, провели встречи, а затем британец выбыл из противостояния. Сообщили, что официальная причина – заболевание Дюбуа, которое не позволяет ему соревноваться.

Паркер сражение не пропустил. В поединке были боксеры взамен, но их не вызывали. Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям, призвал Мартина Баколе. Он проиграл нокаутом в первом раунде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Мы не знаем, что было бы, если Баколе готовился дольше, ведь на этот бой он вышел на извещении в два дня. Однако мы знаем, что Мартин сам согласился на поединок, и сам его красиво проиграл.

Однако Паркер заслуживает такого сражения. И заслуживает борьбы за пояса. Он – временный чемпион WBO. Да и уже давно побеждает всех, кто пытается добраться до чемпионского боя. Избил Деонтея Уайлдера, тем самым разрушив встречу американца против Энтони Джошуа. Затем победил Чжана Чжилея и отнял у него шанс претендовать на чемпионский пояс.

Встреча с Джозефом – логична. Он ее заслужил. И он должен получить противостояние против Дюбуа.

Реванш против Усика

Александр Усик дал реванш всем британцам, которые с ним встречались и хотели этого. Возможно, за исключением одного – Дерека Чисоры. Однако, в общем-то, на это были основания: Чисора – тяжелый соперник, бой против которого ничего за собой не несет: ни титулов, ни больших денег. Поэтому он был тактично проигнорирован. Да и тот сам не очень требовал второго боя.

Беллью повторения противостояния не желал. Джошуа и Фьюри свое получили. Теперь получит свое и Дюбуа.

Если Даниэль победит, а Усик будет хотеть реванша, логично будет дать его украинцу. Ибо он не отказывал никому. Он мог и на это противостояние не выходить, а встретиться с обязательным претендентом Джозефом Паркером. Но пошел за титулами и предоставил Дюбуа шанс.

Логично будет, если британец поступит так же в ответ.

В первом поединке Усик-Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамита» Дюбуа. Поэтому неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

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