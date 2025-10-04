UFC 320: Реванш Перейра - где и когда смотреть трансляцию

5 октября 2025 года фанатов смешанных боевых искусств ждёт невероятное событие — турнир UFC 320. На этот раз мы станем свидетелями не только захватывающих боёв, но и реваншей, которые обещают стать настоящими битвами характеров. Алекс Перейра постарается вернуть свой пояс в поединке с Магомедом Анкалаевым, а Мераб Двалишвили снова выйдет на защиту титула против Корі Сендхагена. В этом анонсе мы подробно расскажем о бои, которые ждут зрителей UFC 320. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Реванш Перейры против Анкалаева: битва титанов

Главный бой турнира UFC 320 — это поединок, который уже завоевал внимание поклонников. Алекс Перейра, известный своей мощной ударной техникой, попытается взять реванш у Магомеда Анкалаева. Первый поединок между ними показал, что у бразильца есть слабые места в борьбе, и именно в этом аспекте Анкалаев одержал победу. Перейра будет настроен продемонстрировать, что способен противостоять сильному борцу и вернуть себе титул.

Магомед Анкалаев, в свою очередь, известен своей доминирующей борьбой и железным контролем в партере. Он не всегда демонстрирует агрессию в своих поединках, предпочитая обдуманную тактику, что вызывает критику, но против Перейры он уже доказал, что может нарушить ритм даже самого опасного ударника.

Аспекты боя:

Перейра будет искать способы нейтрализовать борьбу Анкалаева.

Анкалаев продолжит использовать свою тактику контроля на партере, чтобы не дать Перейре развить свою ударную технику.

Двалишвили против Сендхагена: техничный ударник против кардио-машины

Второй по значимости бой турнира — это защита титула Мерабом Двалишвили против Корі Сендхагена. Двалишвили — один из самых непрерывных борцов UFC, который буквально с первого раунда начинает навязывать борьбу и задаёт темп всему бою. Его стиль отличается постоянным прессингом, хотя ему не хватает нокаутирующей силы, из-за чего он редко завершает бои досрочно.

Корі Сендхаген — один из самых техничных ударников в своём дивизионе. Его стиль боя — это комбинации, неожиданные углы атак и высокая точность ударов. Однако в поединках с борцами ему часто не хватает силы, чтобы выдержать постоянный прессинг.

Ключевые моменты поединка:

Двалишвили продолжит использовать свою невероятную выносливость и стремление к тейкдауну.

Сендхаген будет стремиться использовать свои технические навыки, чтобы избежать борьбы и контролировать бой на ногах.

Полный кард UFC 320

Основной кард:

Магомед Анкалаев (20-1-1) — Алекс Перейра (12-3)

Мераб Двалишвили (20-4) — Корі Сендхаген (18-5)

Їржі Прохазка (31-5-1) — Халіл Раунтрі (14-6)

Джош Эмметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)

Абусупіян Магомедов (28-6-1) — Джозеф Пайфер (14-3)

Когда и где смотреть UFC 320

Турнир UFC 320 состоится 5 октября 2025 года. Начнется он с ранних поединков в 01:00 по Киеву, затем в 03:00 стартуют бои предварительного карда, а основной кард начнется в 05:00. Примерное время начала главного боя — 07:00.

Трансляция будет доступна на платформе Setanta Sports в Украине.

