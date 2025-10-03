Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Радченко

Известный украинский боксер Сергей Радченко сыграл за команду «Маэстро» в Украинской футбольной медиа-лиге.

Для меня это был настоящий дебют в большом футболе в рамках Украинской Медиалиги в составе Маэстро. Атмосфера команды, дух соревнования и новые знакомства – все это вдохновляет. Каждый в команде по-своему крутой, и я благодарен за возможность быть частью этого.

Я не профессиональный футболист и значительно усилить игру на таком уровне мне сложно, но отдать всю энергию на поле, поддержать и зарядить команду – это всегда мое.

Особенно символично, что перед этим состоялось вручение Золотого мяча – 2025, который получил Усман Дембеле. Эта награда для футбола, думаю, так же величественна, как Кубок Мухаммеда Али в боксе, который завоевал Александр Усик. Такой кубок – это символ победы, силы и огромного труда. Александр, кстати, также вышел на поле в большом футболе, что еще раз доказывает – спорт объединяет.

Отдельная благодарность директору нашего клуба – Владиславу Макарову. Верю, что у нас все получится», – отметил боксер.

Последний бой Радченко провел в мае, где проиграл титульник Кевину Лерени в категории бриджервейт.

