Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал двух боксеров, которых не смог бы победить молодой британский проспект Мозес Итаума.

Бой Итаума – Усик? Пока рано. Кроме Александра Усика и Тайсона Фьюри, нет никого в мире, кого бы не смог победить Мозес Итаума. Он найдет возможность нокаутировать любого. Он поймает своим ударом любого, кроме Усика и Фьюри», – отметил Беллью.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

