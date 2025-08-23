Снова успех, но без Трубина. Бенфика побеждает во втором матче подряд в Примейре

"Бенфика" второй матч подряд в чемпионате Португалии не пропускает и побеждает.

"Орлы" в домашних стенах принимали новичка турнира "Тонделу". Анатолий Трубин в матче участия не принимал – тренер дал украинскому голкиперу отдых.

В первом тайме вице-чемпион Португалии забил два гола в ворота новичков. За 10 минут отметились Иванович и Аурснес, похоже, сняли все вопросы о победителе этого противостояния.

Бруно Лаге делал замены с учётом ответного матча Лиги Чемпионов против "Фенербахче". Одна из них подействовала – игрок, вышедший на поле, отметился голом в конце матча.

"Бенфика" второй матч подряд в чемпионате Португалии не пропускает. Впереди у "орлов" решающий матч Лиги Чемпионов, а после проверка другого новичка "Алверки".

Чемпионат Португалии. 2-й тур. Лиссабон

Бенфика – Тонделу 3:0

Голы: Иванович (32), Аурснес (42), Престианни (90+6)

