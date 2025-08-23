Connect with us
Футбол

Снова успех, но без Трубина. Бенфика побеждает во втором матче подряд в Примейре

    • "Бенфика" второй матч подряд в чемпионате Португалии не пропускает и побеждает.

    "Орлы" в домашних стенах принимали новичка турнира "Тонделу". Анатолий Трубин в матче участия не принимал – тренер дал украинскому голкиперу отдых.

    В первом тайме вице-чемпион Португалии забил два гола в ворота новичков. За 10 минут отметились Иванович и Аурснес, похоже, сняли все вопросы о победителе этого противостояния.

    • Бруно Лаге делал замены с учётом ответного матча Лиги Чемпионов против "Фенербахче". Одна из них подействовала – игрок, вышедший на поле, отметился голом в конце матча.

    "Бенфика" второй матч подряд в чемпионате Португалии не пропускает. Впереди у "орлов" решающий матч Лиги Чемпионов, а после проверка другого новичка "Алверки".

    Чемпионат Португалии. 2-й тур. Лиссабон

    Бенфика – Тонделу 3:0

    Голы: Иванович (32), Аурснес (42), Престианни (90+6)

