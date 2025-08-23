Леза (М25). Овчаренко пятый раз в сезоне стал чемпионом парного турнира ITF

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал чемпионом парных соревнований ITF M25 в Италии
В финальном поединке украинец и его напарник Джанлука Каденассо, получившие первый номер посева, обыграли третьих сеяных итальянскую пару Франческо Форти/Джованни Орадини – 6:7(6), 6:3, 10-5. Встреча продолжалась почти 1,5 часа. Овчаренко и Каденассо один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки, проиграли два гейма на своей подаче и сделали три брейка.
Путь к титулу:
R1: Алессио де Бернардис/Эдоардо Дзанада (Италия) 6:0, 6:3
QF: Маттео Сьябаси/Самуэле Седжетти (Италия, WC) 7:5, 6:1
SF: Джулио Перего/Казра Рахмани (Италия/Иран) 6:2, 6:4
FR: Франческо Форти/Джованни Орадини (Италия, 3) 6:7(6), 6:3, 10-5
23-летний Александр Овчаренко завоевал свой 13-й парный титул ITF, сыграв 25-й финальный поединок. В этом сезоне украинский теннисист 7-й раз дошел до финала и 5-й раз стал чемпионом. Отметим, что в одиночном разряде на этом турнире Овчаренко дошел до полуфинала.
За свою победу на этом турнире Александр Овчаренко заработал $891 призовых и 25 очков в парный рейтинг АТР.
Фото: ФТУ.
