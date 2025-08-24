Вассёр: Нам пришлось перестраховаться в выборе настроек

Фредерик Вассёр готов признать, что неприятности, постигшие команду Ferrari на втором этапе сезона, серьёзно сказалась на всей дальнейшей работе команды. После Гран При Китая Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон были дисквалифицированы, поскольку выяснилось, что их машины не соответствуют техническому регламенту, и после этого Скудерия оказалась в роли догоняющих, при том что её соперники продолжали стабильно набирать очки.

В Шанхае на SF-25 Хэмилтона была слишком изношена контрольная планка, расположенная под днищем, а машина его напарника весила меньше, чем допускается правилами. В итоге Ferrari пришлось увеличить высоту дорожного просвета, что сказалось на эффективности работы аэродинамического обвеса – уровень прижимной силы снизился, но этим негативные последствия не ограничились.

«Думаю, что McLaren выиграет чемпионат – они добились великолепных результатов в работе с резиной. А, например, на мокрой трассе они вообще творят чудеса, – признал руководитель Скудерии в интервью The Race. – Но мы были полностью сосредоточены на собственных делах, и в самом начале сезона нас несколько отбросила назад история с дисквалификацией.

Нам пришлось перестраховаться в выборе настроек, а эти машины очень чувствительны к величине дорожного просвета. Фактически каждый лишний миллиметр стоит одной позиции на стартовом поле. А когда вы стремитесь обезопасить себя, поскольку не можете полностью контролировать происходящее, то это сразу сильно сказывается на результатах.

Всё это всегда влечёт целый комплекс последствий, поскольку вы тратите больше времени на поиск решения проблем, поэтому уделяете меньше внимания подготовке резины, подготовке к квалификационным попыткам и всему остальному. В конечном итоге за всё приходится расплачиваться.

Очень многое зависит от различных нюансов, и как только вы перестаёте уделять им должное внимание, то проблемы сразу усугубляются. Говоря об этом, я имею в виду, что вы теряете одну или две десятых и с первой позиции откатываетесь на пятую.

Крайне важно заниматься именно теми задачами, от решения которых зависят результаты, а если фокус вашего внимания смещается из-за других проблем вроде дисквалификации, технических отказов или чего-то ещё, удержаться на высоком уровне очень сложно».

По словам Вассёра, Ferrari пришлось осваивать новый подход к модернизации машины: «Теперь всё больше зависит от стабильности платформы в целом. Развитие техники этого поколения основано на том, что мы уделяем намного больше внимания стабильности и управляемости, чем просто повышению прижимной силы. Три последних года нам удавалось сделать хороший шаг вперёд именно тогда, когда мы занимались вопросами управляемости…

В том числе я полагаю, что год назад мы сделали отличный шаг вперёд на этапе в Монце и сейчас стараемся всё активнее двигаться именно в этом направлении».

