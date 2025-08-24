ШАТЕРНИКОВА: «Есть два варианта – либо Усик откажется от титула, либо...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала планы чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика:

– Не успел Усик насладиться победой над Дюбуа, как WBO ему уже санкционировало бой против Джозефа Паркера. Как думаете, откажется ли Александр от поединка с Паркером ради более рейтингового соперника?

– Мне кажется, что сегодня Александру не дали даже отдохнуть и насладиться неспортивной жизнью, как здесь ему выдвинули такие обязательства. Может быть два варианта развития: либо Усик откажется от этого пояса WBO, либо я рассматриваю такую ​​возможность, что реванш против Дюбуа стал последним поединком Усика именно на боксерском ринге.

Команда Александра может вести переговоры, например, о поединке, но по правилам смешанных единоборств. Однако это лично мое предположение, инсайдами в этой ситуации не владею, – рассказала Шатерникова.

