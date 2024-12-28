Пятёрка лучших гонщиков по версии Джеймса Хинчклиффа

Сезон 2024 года будут вспоминать ещё долго – настолько он был интересным и во многом необычным. Джеймс Хинчклифф, бывший гонщик IndyCar, а ныне эксперт F1 TV, составил свой рейтинг лучших гонщиков – кстати, можно сравнить его с «великолепной пятёркой», предложенной им же в августе после первой половины чемпионата.

Ландо Норрис – 2-е место в личном зачёте

Имя Ландо Норриса в этом списке не должно вызывать удивлений, учитывая, чего молодой британский гонщик McLaren добился в этом году. Перед началом сезона на его счету был лишь один поул, и он постепенно приближался к рекорду по числу подиумов без единой победы.

Однако Ландо завершил 2024 год с четырьмя победами, заодно завоевав ещё и восемь поулов – кстати, Макс Ферстаппен выиграл в этом году столько же квалификаций. Впрочем, дело не только в статистике: Норрис регулярно претендовал на победы в гонках, а затем даже вступил в спор за титул, хотя его шансы были невелики. Причём по ходу сезона он осознал, в чём его слабости, и к концу чемпионата постарался исправить эти недостатки.

Ландо в этом году пилотировал всё более уверенно, и очень здорово прибавил в плане гоночного мастерства. Если машина McLaren в 2025-м позволит бороться за победы, то Норриса следует включить в число самых серьёзных претендентов на титул.

Карлос Сайнс – 5-е место в личном зачёте

Выступления Карлоса Сайнса в этом году производили отличное впечатление. Опять же, можно анализировать статистику, сравнивать количество поулов, подиумов и набранных очков, но больше всего меня впечатлило его отношение к делу, учитывая сложные обстоятельства, сопровождавшие весь его сезон.

Он начал чемпионат, уже зная, что в Ferrari решили отказаться от его услуг, причём вовсе не из-за того, что он что-то делал неправильно. Просто он не Льюис Хэмилтон. И хотя Карлосу наверняка было обидно, и он считал, что его предали, но при этом продолжал выкладываться на гоночных трассах по максимуму вплоть до последнего круга финал сезона.

Нико Хюлкенберг – 11-е место в личном зачёте

Два сезона в составе Haas F1 показали, что Нико Хюлкенберг абсолютно не утратил мотивации и не растерял гоночную форму, благодаря чему в него поверили в Audi, и он получил место в заводской команде немецкой компании, которая готовится прийти в Формулу 1.

Машина Haas в этом году явно прибавила в скорости и стабильности, и результаты Нико тоже стали намного лучше. Он прекрасно выступал в квалификациях, очень эффективно работал с резиной и тоже радовал команду своей стабильностью. Всё это обеспечило ему контракт с Audi на ближайшее будущее, чем он может по праву гордиться.

Юки Цунода – 12-е место в личном зачёте

Юки Цунода провёл уже три сезона в «младшей» команде Red Bull и с каждым годом выступал всё лучше. Вот только в очереди на место в Red Bull Racing он всегда был после кого-то – сначала впереди него был Даниэль Риккардо, затем Лиам Лоусон, а в какие-то моменты звучало даже имя Франко Колапинто.

Юки понимал, что в этом году должен произвести хорошее впечатление, поэтому было видно, что он старается. На его счету 30 очков из 46-ти, заработанных командой RB, и в гонках он выступал более стабильно, допускал меньше ошибок и демонстрировал хорошую психологическую подготовку.

Как оказалось, всего этого было недостаточно, чтобы стать напарником Макса Ферстаппена, но вполне вероятно, что в будущем перед Цунодой могут открыться какие-то новые возможности.

Макс Ферстаппен – чемпион мира

Нет сомнений, что гонщиком года в 2024-м стал именно Макс Ферстаппен. Вряд ли кто-то из экспертов паддока станет с этим спорить и предлагать другие кандидатуры. А если в Формуле 1 есть единство мнений по какому-либо вопросу, это уже само по себе знаменательно.

По сравнению с прошлым годом, на этот раз сезон для Ферстаппена складывался по-другому – совсем не так, как те чемпионаты, которые он выигрывал, пилотируя безусловно лучшую машину. Но сейчас его RB20 часто уступала технике соперников, однако он всё равно побеждал – впечатляло именно это.

Вполне можно допустить, что из девяти побед, которые Макс одержал в этом году, в четырёх или пяти случаях скоростное преимущество было не на стороне Red Bull, однако Ферстаппен пускал в ход всё своё мастерство и одерживал верх над соперниками, пользуясь их ошибками и слабостями.

Просто этот человек знает, как надо выигрывать гонки. Пожалуй, в 2023 году он веселился, без особого труда одержав 19 побед, но в ходе анализа этого сезона сложно отделаться от мысли, что четвёртый титул доставил Ферстаппену даже немного больше радости.

Источник