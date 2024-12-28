Ник Кириос: “Обе первые ракетки мира уличены в употреблении допинга – это отвратительно для нашего вида спорта. Это выглядит ужасно”

Австралийский теннисист Ник Кириос на пресс-конференции в Брисбене эмоционально высказался о последних допинговых скандалах в теннисе



“Во-первых, такой человек, как я, никогда в жизни не попробовал бы употреблять допинг в этом виде спорта. Я имею в виду, что особенно после травмы, через которую я прошел, очевидно, что есть вещи, которые могут ускорить заживление, помочь мне вернуться на первоклассный уровень, помочь моему восстановлению. Существует так много вещей, которые запрещены в нашем спорте, которые я мог бы делать, чтобы быстрее вернуться. Я провел два года вне спорта тогда, когда был в расцвете сил, мне было 28 лет, я боролся за Уимблдон, за US Open… Я травмировался и мог бы делать все, чтобы вернуться. Но я не такой. Я всегда против этого.

Так что, когда люди говорят, что я неуважительно отношусь к спорту, я считаю, что неуважение проявляют те, кто пытается обмануть систему и не достигает своих успехов полностью честным путём. Я должен говорить откровенно, потому что я не думаю, что достаточно людей говорят об этом. Я думаю, что люди пытаются замалчивать это, говоря о количестве [запрещённого вещества] и всё такое.

Дело не в этом вообще. И нет справедливого отношения к каждому отдельному игроку. Мы видели это на примере Макса Перселла. Разница в том, что он первым обратился в уполномоченные органы, и признал, что сделал что-то, что было в запрещенном списке. Он откровенно об этом сказал. Именно так это и должно происходить, а не через замалчивание, недомолвки и вопросительные взгляды.

Ладно, он [Янник Синнер] первый в мире, он отличный теннисист. Я никогда не говорил, что это не так. Я просто считаю, что отношение должно быть справедливым для всех. Я думаю, что в нашем спорте с этим ужасная ситуация. Обе первые ракетки мира уличены в употреблении допинга – это отвратительно для нашего вида спорта. Это выглядит ужасно. Это огромный удар по репутации нашего спорта.

Да, добропорядочность в теннисе сейчас под вопросом, и все это знают, но никто не хочет об этом говорить, это ужасно. Это действительно ужасно. И это не нормально. Я знаю, что людям не нравится, когда я высказываюсь. Но я рос с теннисом, я любил соревноваться, любил играть. Я могу быть эмоциональным, могу бросить ракетку, но это ничто по сравнению с обманом и приемом препаратов, повышающих спортивные результаты. Я все равно не собираюсь об этом молчать.

Почему я уверен, что Синнер сделал что-то плохое? Думаю, что ваш вопрос в том, считаю ли я, что он провалил два теста на стероидные препараты, что на самом деле и произошло? Да он действительно провалил два допинг-теста в разное время. Это не было один за другим. Это были разные временные рамки. Так что, если вы думаете, что это каким-то образом оказалось в его организме… Если вы думаете, что это произошло так, то… Но если он не сделал ничего плохого, то почему они забрали его призовые и очки? Очевидно, они обнаружили, что что-то не так. Очевидно, WADA подала апелляцию из-за всего этого.

Послушайте, я трачу сотни тысяч долларов на свою команду, чтобы они были профессионалами и чтобы подобное со мной не произошло. Они знали, что это произошло. Почему они ждали пять-шесть месяцев, прежде чем предпринять какие-то действия? Он оставил эту команду на пять месяцев. Вы понимаете, о чём я? Это же нелогично. Если они знали об этом через две недели, зачем ему оставлять ту же команду?

Я бы был в ярости. Если бы мой физиотерапевт что-то подмешал, поставил меня в такую ситуацию, я бы, вероятно, больше никогда с ним не разговаривал. А он держал этого человека в своей команде пять месяцев, будто ничего не произошло. Это выглядит очень подозрительно, если вы спросите меня, я считаю, что это о многом говорит.”, – сказал Ник Кириос.

Напомним, что на этой неделе австралиец выступит на соревнованиях в Брисбене, где сыграет в одиночном разряде и в паре вместе с Новаком Джоковичем. Это будет его первый турнир с июня прошлого года и всего второй за последние два сезона.



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