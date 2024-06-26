Макс Ферстаппен дебютирует в Гудвуде

Макс Ферстаппен в этом году впервые примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 11 по 14 июля.

В честь двадцатилетия Red Bull Racing команда будет представлена весьма широко, кроме Макса приедут Кристиан Хорнер, Серхио Перес, Даниэль Риккардо, Дэвид Култхард, Кристиан Клин и Марк Уэббер.

Макс поднимется на холм Goodwood Hill на рулём RB16B 2021 года, но это будет не участие в соревновании, а демонстрационный заезд – по соображениям безопасности машины Формулы 1 не могут проводить официальные заезды на время.

Фестиваль скорости будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале на YouTubе.

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