Эмерсон Фиттипальди считает McLaren фаворитами

Эмерсон Фиттипальди, легендарный бразильский гонщик, полагает, что фаворитами в 2025 году будет команда McLaren, при том что у Red Bull Racing продолжатся сложности, а Льюису Хэмилтону потребуется какое-то время на адаптацию в Ferrari.

Хотя Макс Ферстаппен в четвёртый раз стал чемпионом мира, ближе к середине сезона начались проблемы с машиной RB20, её поведение стало слишком нестабильным, и Серхио Пересу уже не удавалось с ней справляться – в итоге команде пришлось расстаться с мексиканцем. Но даже у Макса был период, длившийся 10 гонок, когда ему не удавалось побеждать, а такого не было с 2020 года.

«Главными фаворитами я считаю McLaren, – заявил Фиттипальди в интервью британской радиостанции talkSPORT. – Я это говорю не потому, что болею за McLaren (свой второй титул в 1974 году он выиграл, выступая за эту команду), но если посмотреть на их средние результаты в прошлом году, то McLaren всегда была в первых рядах.

А Red Bull Racing начала проигрывать, её результаты не были стабильными. Эта команда немного сбилась с пути, тогда как McLaren, по-моему, выступает очень ровно.

По-моему, с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри McLaren может выиграть чемпионат мира. Конечно, Ландо намного опытнее; наблюдать за этой командой будет интересно, и я думаю, что победит McLaren.

Если говорить о Льюисе Хэмилтоне, то его ждёт переходный сезон. Разумеется, весь его опыт и мудрость очень помогут Ferrari, но процесс адаптации займёт какое-то время, вероятно шесть месяцев. Но для всего автоспорта будет прекрасно, если Льюис и Ferrari добьются высоких результатов».

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