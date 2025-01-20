Фрэнк УОРРЕН: «Забудьте, Усик этого никогда не сделает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик никогда не вернется в крузервейт.

«Забудьте об этом, Усик этого не сделает. Посмотрите на его размеры. Это невозможно сейчас. Достаточно взглянуть на его габариты и сразу можно понять, что этого не произойдет. Сейчас для Усика вариант – это встретиться с победителем поединка Дюбуа – Паркер. Это масштабный бой», – сказал Уоррен.

Ранее украинский боксер Александр Усик был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua