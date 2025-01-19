Динамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января

Интересная неделя нас ждет! Первая волна еврокубковых турниров в 2025-м, куча матчей в локальных чемпионатах. К примеру, "Челси" приедет на "Этихад" к проблемному "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Сами лондонцы сейчас не в идеальной форме, но на матч тура в Англии обе команды однозначно выкатят нам яркий перформанс. Опять же, "Динамо" едет в Турцию на поединок Лиги Европы, "Шахтер" в ЛЧ примет гостей из Франции – и это еще неполный список топ-вывесок, сканируйте специально подготовленную для вас подборку ниже.
Понедельник, 20 января
Спокойное начало недели. Местные разборки устроят в чемпионатах Италии, Англии и Испании. В Примере запланирована битва команд, претендующих на последние места в заявке на еврокубки, в АПЛ "Челси" попытается не выпасть из ТОП-5.
Естественно, нас всех очень интересует, наберет ли "Динамо" свои первые очки в групповом этапе ЛЕ. Это единственный матч второго по значимости клубного европейского турнира, который состоится в этот день. Дальше по плану 7-й тур Лиги чемпионов. Забьет ли "Барселона" в ворота Трубина? Выстоит ли "Атлетико" против "Байера"?
17:00. "Галатасарай" – "Динамо". ЛЕ. Megogo
19:45. "Монако" – "Астон Вилла". ЛЧ. Megogo
19:45. "Аталанта" – "Штурм". ЛЧ. Megogo
22:00. "Атлетико" – "Байер". ЛЧ. Megogo
22:00. "Бенфика" – "Барселона". ЛЧ. Megogo
22:00. "Болонья" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo
22:00. "Брюгге" – "Ювентус". ЛЧ. Megogo
22:00. "Црвена Звезда" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo
22:00. "Ливерпуль" – "Лилль". ЛЧ. Megogo
22:00. "Слован" – "Штутгарт". ЛЧ. Megogo
Среда, 22 января
Обязательно следим за матчем "Шахтер" – "Брест". Ждем Цыганкова на "Сан-Сиро", а также поглядываем за командировкой Гвардиолы во Францию – удивит ли парижан кризисный "Манчестер Сити"?
17:30. "Бешикташ" – "Атлетик". ЛЕ. Megogo
19:45. "РБ Лейпциг" – "Спортинг". ЛЧ. Megogo
19:45. "Шахтер" – "Брест". ЛЧ. Megogo
22:00. "Спарта" – "Интер". ЛЧ. Megogo
22:00. "Арсенал" – "Динамо Загреб". ЛЧ. Megogo
22:00. "Селтик" – "Янг Бойз". ЛЧ. Megogo
22:00. "Фейеноорд" – "Бавария". ЛЧ. Megogo
22:00. "Милан" – "Жирона". ЛЧ. Megogo
22:00. "ПСЖ" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Megogo
22:00. "Реал" – "РБ Зальцбург". ЛЧ. Megogo
Четверг, 23 января
Выделяем для вас самые интересные вывески четверга в Лиге Европы. Особенно нас интересует Артем Довбик, Роман Яремчук, их потенциальные голы, а также команды с именем из Англии.
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Суббота, 25 января
В Лейпциге готовятся принять действующего чемпиона Германии, Забарный ждет в гости одно из главных открытий сезона в АПЛ, Миколенко едет к крепкому середняку турнирной таблицы чемпионата Англии. Интересный матч состоится в Мадриде между "Атлетико" и "Вильярреалом", а на Апеннинах в Неаполь приедет "Ювентус"… играть в очередную ничью? А главная вывеска субботы – встреча "Манчестер Сити" и "Челси"!
Всегда следим, получит ли игровое время Егор Ярмолюк и сколько. Ждем голов Артема Довбика в матче Серии А. Наблюдаем, есть ли прогресс у "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Ну, а вечером включаем поединок с участием "Барселоны", после чего закрываем неделю и готовимся к новой.