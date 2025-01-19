Динамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января

График топ-матчей

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Интересная неделя нас ждет! Первая волна еврокубковых турниров в 2025-м, куча матчей в локальных чемпионатах. К примеру, "Челси" приедет на "Этихад" к проблемному "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Сами лондонцы сейчас не в идеальной форме, но на матч тура в Англии обе команды однозначно выкатят нам яркий перформанс. Опять же, "Динамо" едет в Турцию на поединок Лиги Европы, "Шахтер" в ЛЧ примет гостей из Франции – и это еще неполный список топ-вывесок, сканируйте специально подготовленную для вас подборку ниже.

Понедельник, 20 января

Спокойное начало недели. Местные разборки устроят в чемпионатах Италии, Англии и Испании. В Примере запланирована битва команд, претендующих на последние места в заявке на еврокубки, в АПЛ "Челси" попытается не выпасть из ТОП-5.

21:45. "Комо" – "Удинезе". Серия А. Megogo

22:00. "Челси" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Вильярреал" – "Мальорка". Примера. Megogo

Вторник, 21 января

Естественно, нас всех очень интересует, наберет ли "Динамо" свои первые очки в групповом этапе ЛЕ. Это единственный матч второго по значимости клубного европейского турнира, который состоится в этот день. Дальше по плану 7-й тур Лиги чемпионов. Забьет ли "Барселона" в ворота Трубина? Выстоит ли "Атлетико" против "Байера"?

17:00. "Галатасарай" – "Динамо". ЛЕ. Megogo

19:45. "Монако" – "Астон Вилла". ЛЧ. Megogo

19:45. "Аталанта" – "Штурм". ЛЧ. Megogo

22:00. "Атлетико" – "Байер". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бенфика" – "Барселона". ЛЧ. Megogo

22:00. "Болонья" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "Брюгге" – "Ювентус". ЛЧ. Megogo

22:00. "Црвена Звезда" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Лилль". ЛЧ. Megogo

22:00. "Слован" – "Штутгарт". ЛЧ. Megogo

Среда, 22 января

Обязательно следим за матчем "Шахтер" – "Брест". Ждем Цыганкова на "Сан-Сиро", а также поглядываем за командировкой Гвардиолы во Францию – удивит ли парижан кризисный "Манчестер Сити"?

17:30. "Бешикташ" – "Атлетик". ЛЕ. Megogo

19:45. "РБ Лейпциг" – "Спортинг". ЛЧ. Megogo

19:45. "Шахтер" – "Брест". ЛЧ. Megogo

22:00. "Спарта" – "Интер". ЛЧ. Megogo

22:00. "Арсенал" – "Динамо Загреб". ЛЧ. Megogo

22:00. "Селтик" – "Янг Бойз". ЛЧ. Megogo

22:00. "Фейеноорд" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Милан" – "Жирона". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал" – "РБ Зальцбург". ЛЧ. Megogo

Четверг, 23 января

Выделяем для вас самые интересные вывески четверга в Лиге Европы. Особенно нас интересует Артем Довбик, Роман Яремчук, их потенциальные голы, а также команды с именем из Англии.

19:45. "АЗ Алкмар" – "Рома". ЛЕ. Megogo

19:45. "Порту" – "Олимпиакос". ЛЕ. Megogo

19:45. "Фенербахче" – "Лион". ЛЕ. Megogo

19:45. "Хоффенхайм" – "Тоттенхэм". ЛЕ. Megogo

22:00. "Айнтрахт" – "Ференцварош". ЛЕ. Megogo

22:00. "Лацио" – "Реал Сосьедад". ЛЕ. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Рейнджерс". ЛЕ. Megogo

22:00. "ПАОК" – "Славия". ЛЕ. Megogo

22:00. "Сент-Жиллуаз" – "Брага". ЛЕ. Megogo

Пятница, 24 января

Спокойно завершаем марафон будних и вкатываемся в выходные.

21:30. "Вольфсбург" – "Хольштайн Киль". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Торино" – "Кальяри". Серия А. Megogo

21:45. "Осер" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

22:00. "Лас-Пальмас" – "Осасуна". Примера. Megogo

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Суббота, 25 января

В Лейпциге готовятся принять действующего чемпиона Германии, Забарный ждет в гости одно из главных открытий сезона в АПЛ, Миколенко едет к крепкому середняку турнирной таблицы чемпионата Англии. Интересный матч состоится в Мадриде между "Атлетико" и "Вильярреалом", а на Апеннинах в Неаполь приедет "Ювентус"… играть в очередную ничью? А главная вывеска субботы – встреча "Манчестер Сити" и "Челси"!

15:00. "Мальорка" – "Реал Бетис". Примера. Megogo

16:00. "Комо" – "Аталанта". Серия А. Megogo

16:30. "Майнц" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия Д" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Аугсбург" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брайтон" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ливерпуль" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вулверхэмптон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Атлетико" – "Вильярреал". Примера. Megogo

18:00. "Монако" – "Ренн". Лига 1. Megogo

19:00. "Наполи" – "Ювентус". Серия А. Megogo

19:30. "Севилья" – "Эспаньол". Примера. Megogo

19:30. "Боруссия М" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Манчестер Сити" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Страсбур" – "Лилль". Лига 1. Megogo

20:00. "Каса Пиа" – "Бенфика". Примейра. Megogo

21:45. "Эмполи" – "Болонья". Серия А. Megogo

22:00. "Реал Вальядолид" – "Реал". Примера. Megogo

22:05. "ПСЖ" – "Реймс". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 26 января

Всегда следим, получит ли игровое время Егор Ярмолюк и сколько. Ждем голов Артема Довбика в матче Серии А. Наблюдаем, есть ли прогресс у "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Ну, а вечером включаем поединок с участием "Барселоны", после чего закрываем неделю и готовимся к новой.

13:30. "Милан" – "Парма". Серия А. Megogo

15:00. "Райо Вальекано" – "Жирона". Примера. Megogo

16:00. "Кристал Пэлас" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Тоттенхэм" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Удинезе" – "Рома". Серия А. Megogo

16:00. "Гавр" – "Брест". Лига 1. Megogo

16:30. "Хоффенхайм" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

17:15. "Реал Сосьедад" – "Хетафе". Примера. Megogo

18:15. "Нант" – "Лион". Лига 1. Megogo

18:15. "Ланс" – "Анже". Лига 1. Megogo

18:15. "Тулуза" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

18:30. "Астон Вилла" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

18:30. "Санкт-Паули" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

19:00. "Лечче" – "Интер". Серия А. Megogo

19:30. "Атлетик" – "Леганес". Примера. Megogo

21:00. "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Лацио" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

21:45. "Ницца" – "Марсель". Лига 1. Megogo

22:00. "Барселона" – "Валенсия". Примера. Megogo

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