Жоан Лапорта: Рональд Араухо – лучший защитник в мире

Вместе с игроками Барселоны посетил премьеру фильма

Getty Images/Global Images Ukraine

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта посетил премьеру фильма Barça One "Orígens Araujo", вместе с вице-президентом "Барселоны" и спортивным директором клуба. Также на премьеру прибыли: тренер команды Хави, футболисты Гави, Канселу, Жоау Феликс и Рафинья. Президент "Барселоны" также пообщался с прессой, и высоко оценил Араухо:

"Рональд является одним из лучших центральных защитников в мире. Что выделяется, так это его преданность клубу. Рональд имел очень большую преданность с первого момента, как на поле, так и вне его, например, на тренировках, с его товарищами по команде, с персоналом, и я говорю, что это большой источник гордости для "Барсы".

Читайте такжеБарселона показала фото как будет выглядеть Камп Ноу после реконструкции

Араухо провел в нынешнем сезоне 29 игр, в которых отметился одним голом. Также он является одним из самых дорогих игроков команды, его опередили Гави и Педри, по 90 млн евро, и Френки де Йонг, 80 млн.

www.ua-football.com