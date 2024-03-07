Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большой вечер бокса.

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В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретится с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC

Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей из Китая (26–1–1, 21 KO) выйдет на ринг против экс-чемпиона Джозефа Паркера из Новой Зеландии (34–3, 23 КО).

Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Текстовая трансляция боя

Видеотрансляция поединка проводиться видеосервисом DAZN.

Вечер бокса в Саудовской Аравии начнется 8 марта в 20:00 по Киеву, а главный бой ожидается после полуночи.

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