В Джидде Льюис Хэмилтон заявил, что ему не нравятся постоянные скандалы за пределами трассы…

Льюис Хэмилтон: «Мне не нравится то, что я вижу. Как человек, который любит этот спорт, я определенно разочарован происходящим. Это неважно выглядит со стороны и плохо изнутри. Я считаю, что сейчас наш спорт должен продемонстрировать, что мы придерживаемся своих ценностей, отвечаем за свои действия.

Это поворотный момент для спорта с точки зрения того, что мы показываем миру. И до сих пор это происходило не очень хорошо, мы не продемонстрировали должной прозрачности, а это действительно ключевой элемент.

Надеюсь, этот год не будет продолжаться в том же духе, а высветит некоторые проблемы, которые нам предстоит решить внутри спорта.

Мы говорим о многообразии, инклюзивности и о том, что люди должны чувствовать себя комфортно в этой среде, а это явно не тот случай».

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