Williams, McLaren и… BrawnGP поздравили Дженсона Баттона

Среди поклонников Формулы 1 наверняка немало тех, кто четверть века назад был свидетелем яркого дебюта Дженсона Баттона в команде Williams. И пусть в своей самой первой гонке он до финиша не добрался из-за отказа двигателя BMW на его FW22, но уже на втором этапе того сезона, в Бразилии, 22-летний британский гонщик заработал очки за 6-е место.

Всего в том сезоне он финишировал в призовой шестёрке (в те времена очки получали только первые шесть гонщиков) шесть раз – можно сказать, почти во всех гонках, в которых у него не было проблем с машиной.

Кто начал следить за Формулой 1 несколько позже, помнят его за рулём машин Renault, BAR, Honda, его первые поулы, первую победу в Венгрии в 2006-м, а кому-то, конечно, врезался в память удивительный сезон 2009 года, когда Дженсон выступал на белой машине новой команды BrawnGP и стал чемпионом мира.

После чего он провёл ещё семь сезонов за McLaren, когда его напарниками в разные годы были Льюис Хэмилтон, Серхио Перес, Кевин Магнуссен и Фернандо Алонсо. В общем, гоночная биография у Баттона весьма богатая, тем более что после Формулы 1 он выиграл титул в японской серии Super GT, пробовал свои силы в WEC, DTM, NASCAR – и это далеко не полный список.

А ныне Дженсон вновь сотрудничает с Williams, но уже в качестве посла этого бренда и консультанта, отлично справляется с ролью эксперта и комментатора телеканала Sky Sports F1 и успешно занимается несколькими бизнес-проектами. Причём в гонках на выносливость он выступает по-прежнему и входит в состав заводской команды Cadillac.

Так что его карьера продолжается, чему многие могут только позавидовать. Сегодня Дженсон Баттон справляет 45-летие, и, конечно, его поздравили все команды, в которых он в разное время выступал – нам остаётся только к ним присоединиться!

Happy birthday to you, JB!

А если кого-то удивляет, что чемпиона мира 2009 года поздравила и ныне несуществующая команда BrawnGP, то поясним, что это произошло благодаря стараниям сообщества болельщиков, которым дороги воспоминания о том славном сезоне.

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