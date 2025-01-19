Леннокс Льюис ответил на вопрос, кто способен победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный супертяж Леннокс Льюис ответил на вопрос журналистов, кто способен победить украинского боксера Александра Усика. Леннокс так и не смог назвать ни одной фамилии.

«Кто способен победить Усика? Позвольте мне сказать вам. Усик тренируется так тяжело и так хорошо. Он готов ко всем, даже Тайсону Фьюри, он фактически сказал: «Я должен тебя перебить», и он это сделал. Он знает как победить каждого, с кем выходит на ринг», – сказал Льюис.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua