Сын Мартина Брандла выбирает себе напарника

Алекс Брандл, сын бывшего гонщика и популярного телекомментатора – тоже гонщик и тоже телекомментатор, до недавнего времени отлично справлявшийся с этой ролью во время трансляций этапов Ф3 и Ф2.

Кроме того, Алекс активно участвует в разного рода интересных автоспортивных событиях, в основном в гонках исторической техники, хотя, например, в «24 часах Нюрбургринга», он выступал вплоть до прошлого года.

Но сейчас речь идёт прежде всего о его любви к технике прошлых лет. На днях он обратился к болельщикам с необычным вопросом: кого ему следует выбрать в напарники для участия в апрельской гонке на Кубок Герни?

Недавно Алекс от имени Чарльза Гордон-Леннокса, 11-го Герцога Ричмондского получил приглашение принять участие в этих соревнованиях. Именно Гордон-Леннокс и его компания занимаются организацией знаменитого Фестиваля скорости в Гудвуде и других гонок, которые проходят на трассах, проложенных по территории его поместья.

Кубок Герни пройдёт в рамках традиционного собрания членов Гудвудского гоночного клуба 11-13 апреля, и Алекс Брандл в прошлом году уже принимал участие в подобном событии вместе со своим бережно отреставрированным Ford GT40 Mk1. Причём для этого он даже создал собственную команду, назвав её Brundle Motorsport.

И вот теперь он готовится стартовать в этой гонке вновь, а формат её такой: длится она 45 минут, к участию допускаются спорткары, выпущенные в период с 1960-го по 1966 гг., и каждый экипаж должен состоять из двух человек.

Разумеется, Алексу сразу предложили пригласить в напарники отца, Мартина Брандла.

«Ему нужно поберечь ногу… Может быть, он присоединится ко мне в этом году, но позже», – ответил Алекс на своих страницах в социальных сетях.

Дело в том, что Брандл-старший более 40 лет назад получил тяжёлую травму левой лодыжки во время квалификации перед Гран При Далласа, и если бы не оперативная и правильная помощь профессора Сида Уоткинса, легендарного «главврача» Формулы 1, всё могло закончиться ампутацией.

Обе ноги были сломаны, и старая травма левой лодыжки всё ещё даёт о себе знать, поэтому летом прошлого года Мартин перенёс очередную операцию, и период реабилитации, судя по всему, ещё продолжается.

Вторым кандидатом, предложенным Алексу, был Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года.

«Но он же перестал выступать в гонках ещё 2000 году! Хотя я всё-таки полагаю, что это был бы очень интересный вариант», – отреагировал Брандл.

«Может быть, мистер Дженсон Баттон?» – последовало следующее предложение, но Алекс и тут выразил определённые сомнения:

«Я бы с удовольствием погонялся с Дженсоном, но думаю, что у него своих дел полно».

В общем, пока интрига сохраняется, но время ещё есть. Посмотрим, кто в итоге будет пилотировать Ford GT40 в Гудвуде вместе с Брандлом-младшим.

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