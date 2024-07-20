Норрис: Мы знали, что машина позволяла бороться за поул

Гонщики McLaren отлично провели квалификацию в Венгрии и заняли весь первый стартовый ряд, а Ландо Норрис во второй раз в сезоне завоевал поул.

Ландо Норрис (1-й): «Я просто счастлив! Квалификация была непростой, ведь условия на трассе постоянно менялись, но мы неизменно были в первых рядах. В общем, я очень рад, прежде всего за нашу команду, а ещё приятнее, что мы с напарником заняли весь первый рад, так что поздравления всей команде!

Уверенности нам не занимать, в этом плане у нас всё в порядке, и после нескольких успешных гонок мы готовились к этому уик-энду с хорошим настроем. Мы знали, что нам по силам отлично справиться с делом, что машина позволяет бороться за поул, и мы его завоевали.

Повторюсь, команда отработала просто здорово, и с каждым уик-эндом мы выступаем всё лучше, поэтому выиграть поул по-настоящему приятно. Какая бы завтра ни была погода, мы начинаем гонку с самой благоприятной позиции, и я уже в предвкушении старта. Поскольку обе машины McLaren в первом ряду, это позволит нам контролировать ход гонки. Если нам удастся удержаться на этих позициях, мы все будем счастливы».

Оскар Пиастри (2-й): «Это первый такой квалификационный результат McLaren за очень долгое время, так что я очень доволен. Конечно, если тебе не хватило до поула всего пары сотых, ты начинаешь думать о разного рода нюансах, о том, что можно было сделать немного лучше, но в любом случае для команды это прекрасный результат.

Вчера на тренировках у меня были некоторые сложности, поэтому сегодня было приятно отыграться, хотя квалификацию простой не назовёшь, ведь множество решений надо было принимать буквально на ходу.

Моя первая попытка в финальной сессии была не лучшей, но второй быстрый круг я проехал по-настоящему хорошо, это точно. Я уже знал, на каких участках круга можно прибавить, и в итоге доволен своей сегодняшней работой.

К 1-му повороту ведёт довольно длинный разгон, и нам есть за что бороться, ведь у нас есть возможность заработать много очков. Конечно, мне бы хотелось выйти в лидеры гонки, но обе машины McLaren стартуют из первого ряда, поэтому перед нами стоят очень важные задачи. Поскольку наша команда пытается завоевать Кубок конструкторов, надо действовать максимально разумно.

В этот уик-энд наша машина работает просто прекрасно, и мы хотим удержать первые две позиции».

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