Перес: Этап в Спа не станет моей последней гонкой

На фоне слухов о возможном расторжении контракта по ходу сезона, Серхио Перес с оптимизмом смотрит в будущее…

Серхио Перес: «По важности результата этот этап ничем не отличается от того, что было в Венгрии или Бахрейне, от того, что будет в Зандфорте и следующих гонках. Каждый уик-энд мы должны выкладываться по максимуму, особенно сейчас, когда McLaren догоняет нас в Кубке конструкторов.

Этап в Спа не станет моей последней гонкой, я на 100% уверен в этом. Я знаю, что написано у меня в контракте, знаю, что команда мне доверяет. Сейчас я полностью сосредоточен на результатах на трассе.

Наша цель – победа в Кубке конструкторов. Мы не обсуждали ничего, кроме того, как вернуть сезон в нормальное русло. Прессинг был и будет всегда, я давно к нему привык. Всё так, как есть, и меня это устраивает. Я сосредоточен на том, чтобы добиться максимума от команды и от машины, остальное – чистые спекуляции».

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