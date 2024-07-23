Шарль Леклер: Мы в лучшей форме, чем ожидали

Команда Ferrari заработала двадцать очков в Венгрии благодаря четвёртому месту Шарля Леклера и шестому Карлоса Сайнса. Скудерия опустилась на третье место в Кубке конструкторов, пропустив вперёд McLaren, но в команде вполне довольны итогами гонки на Хунгароринге.

Шарль Леклер (4-й): «Сегодня мы изменили ситуацию в свою сторону. Я уверенно провёл гонку, контролировал износ шин и показал хороший темп. Четвёртое место – не тот результат, которого мы хотим, но команда знает, что впереди ещё много работы, однако мы оказались в лучшей форме, чем ожидали.

На этой трассе сложно обгонять, и нужно было предпринимать меры, чтобы избежать перегрева, находясь позади Льюиса Хэмилтона на финальном отрезке, что было непросто. Сегодня мы использовали все возможности – здорово заработать эти очки для команды».

Карлос Сайнс (6-й): «Сложная гонка для меня. Старт получился не очень хорошим, а в Венгрии это имеет критическое значение. Неудачный старт повлиял на два первых отрезка, и мне пришлось обгонять другие машины, чтобы подняться на шестое место, а затем я ехал в одиночестве.

На финальном отрезке я мог атаковать сильнее, но, в целом, ещё в субботу мы увидели, что машине не хватает скорости по сравнению с соперниками, которые находились впереди в этот уик-энд.

В Бельгии совершенно другая трасса, и мы должны подумать о том, какого подхода следует придерживаться, чтобы завершить первую половину сезона хорошим результатом для команды».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «В первую очередь мы поздравляем McLaren с великолепным уик-эндом, который стал отличной рекламой для всей Формулы 1.

Мы же хорошо поборолись с Mercedes и Red Bull, выжали максимум из той машины, которая была в нашем распоряжении в этот уик-энд. Управляемость стала лучше, но теперь предстоит повысить скорость, чтобы сократить две-три десятых отставания от McLaren.

Шарль хорошо стартовал и отыграл несколько мест. У нас был очень хороший темп на втором отрезке на шинах Hard, тогда как ближе к финишу на Medium было сложнее. Шарль пытался «подрезать» Ферстаппена, но Хэмилтон остановился в боксах в то же время, и мы оказались заблокированы позади Льюиса.

Карлос стартовал не лучшим образом, а затем практически всю гонку проехал в одиночестве, но добился лучшего результата в таких условиях.

Если посмотреть на количество заработанных очков, то мы вторые после McLaren. Конечно, мы не можем быть этим довольны, но я считаю, что мы вернулись на правильный путь».

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