Гран При Испании: Изменения на трассе и зоны DRS

Накануне Гран При Испании в FIA рассказали об изменениях на трассе и подтвердили расположение двух зон DRS.

По сравнению с прошлым годом бетонные поребрики с левой стороны были продлены до выхода из второго поворота и установлены новые столбики. С правой стороны второго поворота бетонные поребрики были восстановлены и заново покрашены.

С правой стороны седьмого поворота бетонные поребрики были продлены до апекса. На участке от тринадцатого до четырнадцатого поворота с левой стороны восстановлены и покрашены бетонные поребрики.

В двенадцатом повороте установлен новый маршальский пост. С асфальта на пит-лейн удалены все стикеры.

Зоны DRS в Барселоне расположены на прямой между 9-м и 10-м поворотами и на стартовой прямой. Первая точка замера интервала между машинами расположена за 86 метров до 9-го поворота с точкой активации в 40 метрах после него.

Вторая точка замера интервала находится на первой линии автомобиля безопасности с точкой активации через 162 метра после 14-го поворота.

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