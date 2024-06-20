Гайба. Завацкая впервые в карьере выиграла матч в основной сетке турнира на траве

Украинская теннисистка одержала победу в первом круге турнира WTA 125

Гайба, Италия • 17-23 июня • трава • $115,000

Действующая чемпионка: Эшлин Крюгер (США)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Катарина Завацкая (Украина) — Гергана Топалова (Болгария) 6:2, 6:2

Катарина Завацкая третий раз сыграла против Герганы Топаловой и третий раз ее обыграла (два предыдущих матча прошли на грунте). В сегодняшнем матче украинка допустила четыре двойные ошибки, проиграла один гейм на своей подаче и сделала пять брейков.

Катарина Завацкая впервые сыграла в основной сетке турнира на траве. До этого поединка украинская теннисистка за карьеру провела восемь матчей в квалификационных сетках и одержала три победы.

Во втором круге турнира в Гайбе Катарина Завацкая сыграет против четвертой сеяной итальянской теннисистки Сары Эррани, которую победила в 2019 году на турнире в Гуанчжоу.

btu.org.ua